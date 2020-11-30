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Економіст назвав три сценарії виходу з бюджетної кризи

Новость на русском → Київ, Понеділок 30 листопада 2020 13:31
Економіст назвав три сценарії виходу з бюджетної кризи Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Кабмін повинен буде урізати видатки і вийти на ринок з новими запозиченнями

Уряд України наприкінці 2020 року має проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету. Без допомоги Міжнародного валютного фонду є кілька способів виходу з глухого кута.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без траншу МВФ: де Кабміну взяти в борг, щоб уникнути бюджетної кризи".

Як зазначив член Ради НБУ, економіст Віталій Шапран, у Мінфіну є три варіанти розвитку подій: "Скоротити або перенести на 2021 рік всі ті витрати, які можуть бути скорочені або перенесені, профінансувати дефіцит за рахунок запозичень, або застосувати змішану стратегію - секвестр у супроводі позик".

За його словами, останній варіант - найбільш "вірогідний і розумний".

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року. За його словами, значна сума грошових коштів до цього часу не надійшла. Мова про більш ніж 3 млрд доларів, які були закладені в бюджеті.

Зазначимо, опитані РБК-Україна експерти вважають, що Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.

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