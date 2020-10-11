Аналітики прогнозують зниження курсу долара на наступному тижні

Долар перейшов до зниження, і тенденція продовжиться

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,33 до 28,28 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,36/28,38 до 28,21/28,23 (-0,5%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,26/28,44 до 28,13/28,33 (-0,5%/-0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 5-9 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 8,7 млн доларів. Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши його у порівнянні з попереднім тижнем в шість разів (з 51,10 млн доларів).

Як повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, на міжбанківському валютному ринку України продовжує спостерігатися переважання попиту над пропозицією валюти. Однак його обсяг скоротився майже вдвічі у порівнянні з попереднім тижнем - до 207 до 114 млн доларів.