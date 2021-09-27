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Понад 30 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на жовтень

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 11:13
Понад 30 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на жовтень Фото: постачальники газу підняли ціни до 30 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення. У жовтні ціни різко зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.

Місячні ціни, які компанії пропонують на жовтень, іноді перевищують 30 гривень за кубометр. Зокрема, "Київгазенерджи" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 в серпні - 15,76 гривень за кубометр.

Високі ціни у інших постачальників :"ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривень (у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Деякі компанії пропонують газ на місяць значно дешевше. Місячний тариф - YASNO у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень. "Полтавагаз збут" пропонує тариф на рівні 19,80 гривень. "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на жовтень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Тим часом, базові річні фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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