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Не всі одужалі від COVID-19 зможуть отримати сертифікат: кого це стосується

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 18:53
Не всі одужалі від COVID-19 зможуть отримати сертифікат: кого це стосується Фото: хто не отримає сертифікат про одужання від COVID-19 (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вже наступного тижня в Україні запрацює цифровий сертифікат про одужання від коронавірусу. Однак його зможуть отримати лише ті, хто звертався до лікаря після підтвердження інфікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Сертифікат про одужання зможуть отримати ті громадяни, у яких лікар встановив діагноз COVID-19 після запуску цього документа. Ті хто хворів у 2020 чи раніше у 2021 році, отримати сертифікат не зможуть.

Крім того, для отримання цифрового сертифікату про одужання, лікар обов'язково повинен внести інформацію про діагноз до електронної системи охорони здоров'я.

"Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть. Відповідні зміни сьогодні були схвалені урядом", - заявив в МОЗ.

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