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В Україні запускають бета-тест COVID-сертифікатів: як записатися

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 20:13
В Україні запускають бета-тест COVID-сертифікатів: як записатися Фото: Україна запускає тестування COVID-сертифікатів (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку "Дія" з 1 липня 2021 року.

Про це міністр написав у Facebook.

"Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин. Хто може взяти участь у бета-тесті? Кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України", - заявив він.

Зареєструватися на бета-тест COVID-сертифікату можна уже зараз на сайті - team.diia.gov.ua.

"Що таке ковідний сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії", - його дійсність можна буде перевірити через QR-код", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, в уряді говорили, що Україна та ЄС домовилися взаємно визнати цифрові COVID-сертифікати, а от із США доведеться домовлятися окремо.

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