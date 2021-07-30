Україна готується до вакцинації дітей препаратом Pfizer: перелік умов

Вакцинація в Україні від коронавірусу найближчим часом стане доступною для дітей у віці від 12 років. Вакцинувати будуть препаратом Pfizer, але для отримання щеплення треба відповідати певним параметрам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Повідомляється, що МОЗ затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики про можливість вакцинації дітей старше 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

З урахуванням наукових досліджень, рекомендацій ВООЗ та змін в інструкції до вакцини Pfizer її дозволено вводити, якщо дитина:

має високі ризики тяжкого перебігу та розвитку ускладнень після COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

для об'єднання сім'ї виїжджає до країни, де для в'їзду потрібен сертифікат з підтвердженням вакцинації від COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджає на навчання до країни, де для в'їзду або для навчання потрібен сертифікат про вакцинацію або міжнародне свідоцтво;

бере участь у міжнародних спортивних змаганнях або інших заходах в країні, де для в'їзду потрібно міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат;

приїхала з іншої країни, де вже отримав першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer і має підтверджуючі документи.

Що треба зробити перед щепленням

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти у віці 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря. Лікар може видати один з наступних документів:

Медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, про відсутність протипоказань до щеплення вакциною Comirnaty і рекомендації зробити це щеплення; Довідку в довільній формі з рекомендацією провести щеплення вакциною Comirnaty після розгляду документів, що дають підстави для вакцинації:

документальне підтвердження зміни місця проживання (об'єднання сім'ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

документальне підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

документальне підтвердження участі в міжнародних заходах в країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідно міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат;

документальне підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty/Pfizer за кордоном.

Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або щеплювальний пункт (перелік і контакти: list.covid19.gov.ua) і, якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer, записати дитину на щеплення. На вакцинацію обов'язково потрібно взяти з собою всі документи, зазначені вище.

Особливості вакцинації

Дітям 12+ вводять дві дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer з інтервалом в 21-28 днів.

Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини від COVID - 19 та вакцини проти інших хвороб, за винятком екстреної вакцинації.

Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеної хвороби.

Пріоритет у вакцинації від COVID-19 будь-якою доступною вакциною мають особи, які постійно проживають разом з маломобільною дитиною або доглядають за нею.

При наявності живої черги в пункті або в центрі вакцинації таким дітям надається пріоритет.