Вчені виявили вплив COVID на когнітивні здібності: що це означає

Розумові здібності людини можуть погіршитися навіть після легкої форми COVID-19. При цьому у випадках захворювання середньої тяжкості наслідки від нього можна порівняти з наслідками інсульту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Lancet .

Вчені підтвердили цю інформацію після вивчення даних перехворілих на коронавірус. Всі вони проходили тести на інтелект, а також опитування про COVID-19.

В рамках дослідження вчені зіставили результати людей одного віку, раси, статі, доходу, освіти і ряду інших схожих критеріїв. Це допомогло оцінити вплив хвороби на когнітивні здібності.

"У людей, які відновилися від COVID-19, включаючи тих, хто більше не повідомляв про симптоми, спостерігалися значні когнітивні порушення в порівнянні з контрольною групою при контролі віку, статі, рівня освіти, доходу, расово-етнічної групи, попередніх медичних розладів, втоми, депресії і тривоги", - йдеться в повідомленні.

Експерти розкрили, що COVID-19 дійсно погіршує інтелект, причому чим важче хворіють люди, тим сильніше негативний ефект. У тих, хто був підключений до апаратів ШВЛ, зниження результатів мозкової діяльності виявилося еквівалентно семи пунктам IQ.

При цьому навіть інсульт впливає на когнітивні здібності менше: збиток для мозку від нього можна порівняти зі збитком від COVID в середній формі.

За даними вчених, найбільше від коронавірусу страждає здатність до абстрактних логічних міркувань, планування і концентрації уваги.

При цьому після одужання пацієнта його когнітивні здібності не відновлюються до колишнього рівня.

В цілому в експериментах взяли участь понад 80 тисяч осіб, 12 тисяч з яких перехворіли на коронавірус.