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Стало відомо, як будуть виглядати нові міжнародні COVID-сертифікати

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 23:00
Стало відомо, як будуть виглядати нові міжнародні COVID-сертифікати Фото: як будуть виглядати нові COVID-сертифікати (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил карантину в Україні. Постанова, зокрема, встановлює вигляд нових міжнародних COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

Так, нові сертифікати будуть містити інформацію про щеплення від коронавірусу, негативний ПЛР-тест, а також про одужання від COVID-19. На сертифікатах будуть QR-коди, за допомогою яких можна буде перевірити правдивість документу.

Також на сертифікатах буде вказано ПІБ його власника, унікальний номер документа, виробник вакцини або тесту на COVID-19, дата щеплення або забору зразка для тестування та країна, де робили тест чи щеплення.

Сертифікати будуть як цифровими, так і мати паперову форму. Сертифікати можуть друкуватися на папері будь-якого кольору.

Як виглядають цифрові сертифікати

Як виглядають паперові сертифікати

Сертифікат про вакцинацію:

Сертифікат про тест на коронавірус:

Сертифікат про одужання від COVID-19:

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