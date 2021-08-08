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У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу

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США, Неділя 08 серпня 2021 21:19
У США не виключають появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу Фото: директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі (flickr.com/tedmed2014)
Автор: РБК-Україна

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що збільшення числа вакцинованих може запобігти появі ще більш небезпечних штамів коронавірусу. Однак не виключено виникнення нового штаму вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

"Якщо ви дозволяєте вірусу вільно і на постійній основі відтворюватися в суспільстві, то він буде мутувати. Що станеться, якщо протягом місяців і місяців ви дозволите вірусу відтворюватися: гіпотетично можливо, не гарантовано, але гіпотетично можливо, що ми могли б отримати варіант, який буде вислизати від захисту вакцини", - заявив Фаучі.

За словами інфекціоніста, вірус зникне після того, як буде щеплена переважна більшість населення. Якщо цього не станеться, що взимку коронавірусна інфекція буде поширюватися разом з вірусом грипу.

Також, на думку Фаучі, новий сплеск захворюваності може відбутися навесні наступного року.

При цьому головний лікар США зазначив, що уникнути зараження на коронавірус можна тільки у вакуумі. Він нагадав, що нещеплені люди допомагають поширювати коронавірус.

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