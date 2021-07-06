Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE

Попри стабільну ситуацію з COVID-19 в Україні, експерти попереджають про можливе погіршення в кінці липня. Наразі в Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка під час онлайн-брифінгу.

За словами експерта, минулого тижня, кількість нових зареєстрованих випадків зараження на території Європи зросла на 44%. Більша частина з них - новий штамп "Дельта", який також нещодавно виявили й в Україні.

"Фіксується різкий спалах після довгого спадання, за яким йшли Європа та Україна. До трійки країн, які були епіцентрами спалаху - Велика Британія, Португалія і Росія - додалася Іспанія", - відзначив Юрій Ганиченко.

Україна, тим часом і надалі перебуває на звичному 10 місці в зеленій зоні. Показник захворюваності на COVID-19 - 1,8%, а показники смертності від хвороби й зайнятості медичних ресурсів - продовжують зменшуватись.

Втім, Ганиченко переконаний у тому, що ситуація з COVID-19 на території України може погіршитись вже в кінці липня, або ж на початку серпня.

"Період відпусток - небезпечний. Це зовнішня загроза і для України також. Захворювання перекидається з країни в країну", - додав експерт.

Варто відзначити, що в Центрі громадського здоров'я, зі свого боку, переконані у тому, що підвищення рівня захворюваності варто очікувати восени.

Юрій Ганиченко зауважив, що Україні необхідно збільшити темпи вакцинації до 250 тисяч осіб на добу (в 3-4 рази більше, ніж сьогодні).