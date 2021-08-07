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Штам коронавірусу "Дельта" виявили у Вінницькій області

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Субота 07 серпня 2021 12:21
Штам коронавірусу "Дельта" виявили у Вінницькій області Фото: штам "Дельта" виявили у Вінницькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Вінницькій області підтвердили 25 випадків інфікування "Дельта"-штамом коронавірусу. Зараження виявили у п'яти районах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОДА Сергія Борзова.

За його даними, в область надійшла відповідь із Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

"Із використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму "Дельта". Із 30 зразків підтверджено 25", - повідомив Борзов.

Він уточнив, що "Дельта"-штам зафіксували у Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Могилів-Подільському та Тульчинському районах.

Наймолодшому інфікованому зі штамом "Дельта" вінничанину - 13 років, найстаршому - 84.

Раніше штам "Дельта" підтвердили у Тернопільській області.

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