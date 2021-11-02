У Польщі відкрили реєстрацію на третю дозу вакцини від COVID-19 для всіх бажаючих

У Польщі з вівторка, 2 листопада, розпочалася реєстрація на третю дозу вакцинації від коронавірусу . Щеплення робитимуть усім бажаючим, які досягли повноліття.

Всі повнолітні особи можуть отримати електронне направлення на третю дозу вакцинації або на другу, якщо щеплення було зроблено одноразово препаратом Johnson&Johnson. Реєстрація на додаткову дозу вакцини доступна для всіх охочих, які вакцинувалися щонайменше пів року тому.

Зазначають, що в країні зареєстрували коронавірус лише у 0,12% вакцинованих. У той же час жителі Польщі отримали вже понад 39 млн щеплень від COVID-19. Повністю вакциновано 20 млн людей, які проживають у Польщі - це понад половина населення країни.