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Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні, - Кузін

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 22:17
Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні, - Кузін Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Щеплені однією дозою вакцини від коронавірусу будуть звільнятися від обмежень тільки в "жовтій" зоні. Для привілеїв в "червоній" знадобиться повний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузина.

За його словами, більшість обмежень, які будуть в "жовтому" і "червоному" рівні небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих.

"При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде потрібно повний курс щеплень", - сказав Кузін в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Нагадавши, в Україні вводяться зелений і жовтий сертифікати вакцинації від коронавірусу. Другий з них буде використовуватися виключно всередині країни.

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