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Черги за вакциною та мітинг проти карантину: як пройшов перший день у "червоних" Сумах

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Суми, Неділя 24 жовтня 2021 12:45
Черги за вакциною та мітинг проти карантину: як пройшов перший день у "червоних" Сумах Фото: черги за вакциною в Сумах (instagram.com olkhovyk.maksym)
Автор: Ілона Свиридова

Напередодні в "червону" зону адаптивного карантину перейшла Сумська область. В обласному центрі відразу утворилися черги в пунктах вакцинації від COVID, а також пройшов мітинг проти карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sts.sumy.

Повідомляється, що по всьому місту спостерігалися величезні черги біля пунктів вакцинації, а в торгових центрах перевіряли у відвідувачів COVID-сертифікати та тести. У торгових центрах перевірками займалася поліція, частина магазинів була закрита.

При цьому окремі магазини на вулиці пускали всіх підряд. А мережеві, як правило, перевіряли сертифікати силами продавців.

Близько 15:00 на площі Незалежності пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Учасники висловили незгоду, зокрема, з вимогами пред'являти сертифікати вакцинації в транспорті.

Черги за вакциною та мітинг проти карантину: як пройшов перший день у &quot;червоних&quot; Сумах

Фото: протест у Сумах (suspilne.media)

Зазначимо, що сьогодні центри масової вакцинації в Сумах працюватимуть в МЦ "Романтика", а також ще в ТЦ "Київ", "Мануфактура" та "Епіцентр" і трьох амбулаторіях. Щоб уникнути черг, роботу деяких пунктів продовжили на кілька годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рівненська та Миколаївська області переходять у "червону" зону карантину з 26 жовтня.

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