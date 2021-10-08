Обов'язкова вакцинація: Радуцький анонсував розширення списку професій
Перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу, планують розширити. Але зроблять це не зараз, а у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.
Наразі у списку співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та працівники освіти.
"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг", - розповів Радуцький.
Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я затвердив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19.