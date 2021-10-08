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Обов'язкова вакцинація: Радуцький анонсував розширення списку професій

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 19:45
Обов'язкова вакцинація: Радуцький анонсував розширення списку професій Фото: Михайло Радуцький, глава комітету ВР з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу, планують розширити. Але зроблять це не зараз, а у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького.

Наразі у списку співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та працівники освіти.

"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг", - розповів Радуцький.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я затвердив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19.

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