Новий варіант "Дельти" виявили у восьми областях України
Новий варіант "Дельти" виявили вже у восьми областях України. У порівнянні з вихідним штамом, він на 10-15% заразніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря в Одеській області Віталія Гончарова.
За його словами, в Одеській області виявлено новий варіант "Дельти". Лікар зазначив, що в жовтні через поширення мутованого штаму коронавірусу в регіоні захворіло понад 40 тисяч осіб, померли - 780 хворих.
Гончаров додав, що крім Одеської області новий штам "дельти" виявили ще в семи областях:
- Львівський;
- Тернопільський;
- Ровенський;
- Івано-Франківської;
- Волинський;
- Закарпатський;
- Херсонський.
Медик уточнив, що поки про властивості нового варіанту "Дельти" відомо мало. "Вчені Інститут генетики Лондонського університету повідомили, що він на 10-15 відсотків більш заразний, ніж вихідний варіант", - зазначив Гончаров.
Нагадаємо, про появі в Україні нового штаму "Дельта" наприкінці жовтня повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов.
Зазначимо, раніше британські вчені заявили, що виявили новий варіант коронавірусу, який утворився від мутації штаму "Дельта".