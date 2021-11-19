Новий варіант "Дельти" виявили у восьми областях України

Новий варіант "Дельти" виявили вже у восьми областях України. У порівнянні з вихідним штамом, він на 10-15% заразніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря в Одеській області Віталія Гончарова.

За його словами, в Одеській області виявлено новий варіант "Дельти". Лікар зазначив, що в жовтні через поширення мутованого штаму коронавірусу в регіоні захворіло понад 40 тисяч осіб, померли - 780 хворих.

Гончаров додав, що крім Одеської області новий штам "дельти" виявили ще в семи областях:

Львівський;

Тернопільський;

Ровенський;

Івано-Франківської;

Волинський;

Закарпатський;

Херсонський.

Медик уточнив, що поки про властивості нового варіанту "Дельти" відомо мало. "Вчені Інститут генетики Лондонського університету повідомили, що він на 10-15 відсотків більш заразний, ніж вихідний варіант", - зазначив Гончаров.