"Червона" зона розширюється. Більша частина України пішла на локдаун: список областей
"Червона" зона карантину в Україні розширюється. З понеділка починають діяти посилені обмеженя у Волинській області.
Більш детально в метеріалі РБК-Україна.
"Червона" зона
У цій зоні сьогодні перебувають такі регіони:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
З завтрішнього дня у цій зоні буде ще й Волинська область. Крім того, у Черкаській ОДА повідомляють, що ця область наближається до "червоної" зони.
Обмеження "червоної" зони
У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.
Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.