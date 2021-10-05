ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть тільки з сертифікатом

Новость на русском →
Києва, Вівторок 05 жовтня 2021 16:16
У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть тільки з сертифікатом Фото: у Києві посилили карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві посилили карантинні заходи. З вівторка, 5 жовтня, в столиці відвідувачів в державних адміністраціях, ЦНАП, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності пускатимуть тільки з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Вимога не поширюється на осіб молодше 18 років.

Крім того, прес-служба Солом'янської РДА повідомила, що 5 жовтня прийом відвідувачів в ЦНАП Києва буде можливий тільки при наявності covid-сертифіката або ПЛР-тесту.

"З 5 жовтня прийом відвідувачів в ЦНАПах м.Києва не здійснюватиметься без наявності: 1) негативного результату тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу, 2) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус