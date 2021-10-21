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Не цього тижня. В КМДА спрогнозували, коли Київ потрапить у "червону" зону

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 18:33
Не цього тижня. В КМДА спрогнозували, коли Київ потрапить у "червону" зону Фото: Київ може потрапити в "червону" зону наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Києві погіршується ситуація з коронавірусом, тому місто наближається до переходу в "червону" зону карантину. Однак, як прогнозують в Київській міській державній адміністрації, станеться це не раніше наступного тижня.

Про це РБК-Україна сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами Поворозника, наразі у Києві "червоній" зоні відповідає показник госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

"Це видно зі статистики від Міністерства охорони здоров'я. Також показник завантаженості ліжок з киснем на сьогодні становить 63% з 65%. Для переходу в "червоний" рівень два індикатори мають перевищувати норму три дні поспіль", - пояснив він.

Якщо тенденція не зміниться і показники продовжать погіршуватися, то, як зазначив Поворозник, вже наступного тижня Київ може "почервоніти".

"Це точно буде не швидше, ніж у понеділок - вівторок, якщо за показником завантаженості ліжок з киснем ми перетнемо межу в 65%. Найімовірніше, це буде наступного тижня", - додав представник КМДА.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявляв, що Київ потрапить до "червоної" зони вже найближчими днями.

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