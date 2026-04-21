ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Украинцы стали платить реже, но большими суммами. Как война изменила рынок цифровых расчетов

16:21 21.04.2026 Вт
7 мин
Безналичные платежи превратились в главную финансовую артерию для сел и общин. Доля городов миллионников уменьшилась
aimg Александр Бердинских
Украинцы стали платить реже, но большими суммами. Как война изменила рынок цифровых расчетов Телефон стал единственной точкой доступа к банковской системе во многих общинах (Фото: Getty Images)

Полномасштабная война не остановила цифровизацию украинских финансов - она ее переформатировала. На сегодня рынок безналичных платежей не только восстановился после шока 2022 года, но и превысил довоенные показатели. В то же время изменился характер платежного поведения украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины, платежного сервиса City24 и оценки Ассоциации украинских банков.

Главное:

Рынок превысил довоенные показатели. Количество безналичных операций в 2024-2025 годах выросло по сравнению с уровнем 2021 года

Триумф бесконтактных оплат. Украинцы массово отказываются от физического считывания карт

Изменение потребительского поведения. Показатель пополнения карт вырос, доля коммунальных и мелких платежей сократилась

Терминалы как "финансовая артерия" общин. Из-за сокращения банковских отделений роль платежных терминалов в селах выросла вдвое

Трансформация структуры платежей. Основная активность сместилась с оплаты мелких услуг на пополнение карт и погашение кредитов

Цифровые платежи стали обыденностью и потеснили наличные деньги

Несмотря на войну и регулярные атаки на энергосистему, украинский финансовый рынок не просто выстоял, а установил исторический рекорд. Статистика Национального банка за 2025 год свидетельствует: цифровые платежи стали для украинцев обыденностью, доступной в любой ситуации.

POS-терминалы охватывают почти 75% безналичных операций, и более 70% из них теперь проходят бесконтактно - через смартфоны, часы и NFC-гаджеты. Физическое считывание карты становится редкостью.

За год количество платежных терминалов в магазинах и сервисных центрах выросло на 12,5% и превысило довоенные показатели на треть. Средний чек в магазинах достиг 354 грн, а в интернете - 608 грн.

Такой скачок популярности безналичных расчетов объясняется не только удобством, но и государственными программами вроде "Национального кэшбека", которые стимулируют украинцев выбирать "цифру" вместо бумажных денег.

Украинцы стали платить реже, но большими суммами. Как война изменила рынок цифровых расчетовПользователи стали взаимодействовать с платежными сервисами реже, но с большими суммами. Графика НБУ

От шока 2022-го до превышения довоенного уровня

Если статистика НБУ показывает общий вектор рынка, то данные платежного сервиса City24 позволяют заглянуть в поведение конкретных сегментов, географию и структуру транзакций через сеть программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС).

"Вместе с восстановлением изменился сам характер спроса. Пользователь стал менее чувствительным к удобству как таковому и более требовательным к стабильности", - отмечает представитель платежного сервиса City24 Дмитрий Гриша.

Украинцы стали платить реже, но большими суммами. Как война изменила рынок цифровых расчетовПользователь стал более требовательным к стабильности. Графика РБК-Украина на основе данных City24

Одно из самых заметных изменений - трансформация поведенческой модели. В 2021 году средний чек при Cash-in операциях через ПТКС City24 составлял около 450 грн. В 2024-2025 годах он вырос до 850-1200 грн. Аналогичную тенденцию фиксирует и НБУ: средняя сумма операции в торговой сети выросла на 7%, в онлайне - на 8%.

"Пользователь реже взаимодействует с сервисом, но сразу работает с большей суммой. Уменьшилась доля мелких транзакций. Это не о доходах - это о поведении", - объясняет Дмитрий Гриша.

Параллельно кардинально изменилась структура платежей. Если в 2021 году пополнение карт составляло 40% операций через терминалы, то в 2024-2025 годах этот показатель вырос до 70%. Доля коммунальных платежей сократилась с 35% до 20%, а оплата интернета и других мелких услуг - с 25% до 10%.

Более 65% операций теперь - это пополнение карт и погашение кредитов. Платеж перестает быть отдельным действием: человек аккумулирует средства на карте, а затем тратит их в цифровой среде. Ключевым становится не сам платеж, а постоянный доступ к средствам.

Дополнительный индикатор - рост доли NFC-транзакций: более 70% пополнений через ПТКС City24 проходят бесконтактно. Национальный банк фиксирует то же самое: количество токенизированных платежных карт с начала 2025 года увеличилось на 13% - до 18,6 млн штук.

География: децентрализация, которая останется

Внутренняя миграция перекроила карту платежной активности. В 2021 году большинство транзакций через ПТКС приходилось на крупные города-миллионники. В 2022-2023 годах их доля упала до 45%, зато малые города и сельские общины поднялись до 55%.

"Это связано не только с миграцией, но и с изменениями в инфраструктуре: сокращением банковских отделений и неравномерным доступом к финансовым сервисам. ПТКС остается единственной точкой доступа к банковской системе во многих громадах. Жители сел начали активнее пользоваться картами для онлайн-заказов, пополняя их через терминалы в местных магазинах", - объясняет Дмитрий Гриша.

Украинцы стали платить реже, но большими суммами. Как война изменила рынок цифровых расчетов

Жители сел начали активнее пользоваться картами для онлайн-заказов. Графика РБК-Украина на основе данных City24

Количество банкоматов в 2025 году осталось стабильным - 15,7 тыс. штук. Зато терминалы небанковских сервисов де-факто стали инфраструктурой "последней мили" для тех, кто живет вне зоны охвата отделений.

Кто играет на рынке: игроки и цифры

По состоянию на начало 2026 года в Украине работают более двух десятков платежных систем. По данным Нацбанка, действует 15 резидентских систем (включая государственную СЭП) и около 10-14 международных - прежде всего Visa и Mastercard. Общее количество участников (без СЭП) - 86. Из них - 57 банков и 29 небанковских учреждений.

Банки остаются хребтом системы: они эмитировали 148,7 млн карт, обслуживают большинство POS-терминалов и банкоматов и обеспечивают 99% межбанковских расчетов. Visa и Mastercard контролируют почти весь объем карточных операций (доля Visa превышает 50%).

Среди украинских игроков в перечень важных систем НБУ за 2025 год вошли PrivatMoney (ПриватБанк), NovaPay и "Финансовый мир" (Украинская платежная система). Небанковские операторы вроде NovaPay или City24 не конкурируют с банками напрямую - они занимают ниши терминалов самообслуживания и работы в общинах, где нет отделений.

С 2021 года количество платежных систем сократилось с 53 до 27. Закон "О платежных услугах" и требования к корпоративному управлению, финмониторингу и киберзащите вычистили рынок. Остались те, кто имеет масштаб, технологии и ресурсы.

Концентрация усилилась, но рынок стал значительно устойчивее. Ожидается, что в 2026 году тенденция сохранится: мелкие игроки продолжат выходить, а лидеры - инвестировать в новые продукты.

Банки и финтех: не конкуренция, а новая архитектура

Активность небанковских сервисов не ослабляет банки, а дополняет их, считают в Ассоциации украинских банков.

"Финтех не заменяет банки - он меняет их роль в финансовой системе. Даже самые успешные финтех-компании остаются зависимыми от банковской инфраструктуры: средства клиентов хранятся на банковских счетах, расчеты проходят через корреспондентские сети", - объясняют в АУБ.

Критерии выбора для пользователя просты: стабильность, скорость зачисления и стоимость операции. Именно поэтому растет роль партнерств между банками и финтех-компаниями.

"Самые устойчивые модели - гибридные", - резюмируют в Ассоциации.

Три вектора на 2026 год и далее

Эксперты называют три главных направления развития рынка:

  1. Ужесточение регуляции. Требования к идентификации клиентов и финмониторингу будут расти.
  2. Концентрация. Преимущество будут получать игроки с масштабом и стабильностью. Более мелкие продолжат покидать рынок.
  3. Встроенные финансы. Платежный сервис все больше становится не отдельным продуктом, а частью ритейла, логистики и коммунальных услуг.

"Финтех в 2026 году переходит в новую фазу, - подытоживает Дмитрий Гриша, - Это уже не рынок быстрого роста за счет новых функций. Это рынок конкуренции за стабильность, доступность и предсказуемость сервиса. Именно эти факторы будут определять, кто останется на нем в ближайшие годы".

Напомним, в 2025 году украинцы совершили безналичных покупок через экосистему эквайринга "ПриватБанка" на рекордную сумму - более 1,3 триллиона гривен. Это на 19% больше, чем годом ранее. Почти каждая вторая карточная оплата в стране прошла именно через эту систему.

Больше всего денег с карт украинцы тратили на продукты питания - 551,6 млрд гривен, или 42,4% от всего безналичного оборота. В топ-5 категорий также вошли лекарства и товары для здоровья (8,4%), одежда и обувь (7,6%), косметика и салоны красоты (7,2%), а также заведения общественного питания (6,6%).

Сеть POS-терминалов "ПриватБанка" в 2025 году насчитывала 345 тысяч устройств - больше всего среди украинских банков. В целом, по данным НБУ, количество платежных терминалов в стране выросло за год на 12,5% и превысило довоенные показатели на треть.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Банки
Новости
Аналитика
