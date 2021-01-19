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У Путіна зробили заяву через арешт Навального і протести у Росії

Автор: Анастасия Рокитна

У Кремлі прокомметировали ситуацію навколо російського опозиціонера Олексія Навального. У Володимира Путіна вважають арешт опозиціонера обгрунтованим.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

У Кремлі заявили, що не збираються прислухатися до заяв з-за кордону по Навальному.

"У Росії 18 тисяч осіб щорічно порушують умовне ув'язнення, проти кожного з них приймаються заходи", - заявив Пєсков.

Також, за його словами, в Кремлі не побоюються масових протестів у світлі ситуації з Навальним.

"У Кремлі не схильні перебільшувати популярність Навального... А для затримання були підстави", - зазначив він.

Арешт Навального

Вчора просто у відділенні поліції Хімок заарештували Олексія Навального. Днем раніше його затримали в московському аеропорту. На засідання суду журналістів не пускали. Європейський Союз і НАТО засудили дії Росії. Також Україна стурбована ситуацією навколо Навального. Вона заявила, що це чергове порушення прав людини в Росії.

Справа "Ів Роше"

У цій справі Навальному оголосили вирок: 3,5 умовних років, але тепер російські правоохоронці просять суд змінити цей термін на реальний. За словами адвоката Навального, йому загрожує 2,5 років колонії.

Раніше повідомлялось, що Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через затримання в Росії опозиціонера Олексія Навального.

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