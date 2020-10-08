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У Житомирській області троє військових знайдені мертвими

Новость на русском → село Новоівницьке, Четвер 08 жовтня 2020 14:51
У Житомирській області троє військових знайдені мертвими Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В селі Новоівницьке Житомирської області знайшли мертвими трьох військовослужбовців-контрактників. Їх знайшли на знімній квартирі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Їхні тіла знайшли співмешканці. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень у них не виявили.

Померли 23-річний уродженці Сумської та Дніпропетровської областей, а також 21-річний уродженець міста Чернівці. Чоловіки проживали в орендованому приміщенні, де їх і виявили.

Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Андрушівського відділення поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі невідомий жорстоко побив бійця "Азова", з травмами голови військового доставили в лікарню.

Нападника затримали, проте 25 липня суд звільнив його з-під варти під заставу у розмірі 40 тисяч гривень.

Через кілька днів потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

Зазначимо, у місті Дубно Рівненської області військовий вбив свого товариша по службі на ґрунті неприязних відносин.

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