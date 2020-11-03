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На Закарпатті на хабарі затримали заступника голови облради

Новость на русском → Закарпатська область, Вівторок 03 листопада 2020 20:41
На Закарпатті на хабарі затримали заступника голови облради Фото: вилучені під час затримання гроші (
Автор: Роман Тверденко

У Закарпатській області затримали заступника голови облради та начальника управління при одержанні хабара. Вони повинні були посприяти реконструкції об'єкта в програмі "Велике будівництво".

Про це повідомляє сайт Закарпатської обласної прокуратури.

Встановлено, що заступник голови облради і один з керівників управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) налагодили механізм отримання хабарів з підприємців. Посадові особи вимагали гроші від підприємця, чия фірма перемогла у тендері на зведення в селі Мокра культурного центру в рамках реконструкції місцевого клубу за програмою "Велике будівництво".

Чиновники хотіли отримати більше півмільйона гривень за безперешкодні роботи на об'єкті для фірми, яка вже отримала частину грошей з 5,6 мільйона гривень, виділених на реконструкцію клубу.

Правоохоронці затримали заступника голови облради та начальника управління ДАБІ після одержання ним усієї суми хабара. Вони підозрюються по год.3 статті 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні СБУ разом з ДБР провели обшуки в управліннях митної служби в рамках розслідування корупційних схем на митниці.

Також Служба безпеки України виявила, що з стратегічного підприємства систематично розкрадали авиционные комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії та колишнього СНД.

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