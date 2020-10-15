Вибух будинку на Позняках: в одній з квартир знайшли зброю та боєприпаси

В одній з квартир будинку на Позняках в Києві, де влітку стався вибух, рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові рідини. Власника квартири, де виявили арсенал, затримали.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що близько 14:00 14 жовтня під час проведення робіт з повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній з квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, з квартири вилучили пістолети, рушниці, боєприпаси і місткості, попередньо, з вибухонебезпечною речовиною.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Вилучену зброю, боєприпаси і місткості передали в поліцію для проведення слідчих дій.

Фото: знайдений арсенал (t.me/KyivCityOfficial)

Зазначимо, що 13 жовтня рятувальники почали пошук і повернення особистих речей потерпілих.

Нагадаємо, 21 червня у Києві на Позняках стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей.

За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.

Постраждалим від вибуху в будинку на Позняках почали видавати нові квартири.