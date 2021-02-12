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Вибух на дитячому майданчику в Києві: поліція перевіряє деталі інциденту

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 16:08
Вибух на дитячому майданчику в Києві: поліція перевіряє деталі інциденту Фото: авто поліції і "швидкої допомоги" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Київська поліція проводить перевірку і огляд місця події, де в результаті вибуху загинув чоловік. Кваліфікація інциденту ще не надана.

Про це повідомляє поліція Києва.

Відомо, що дзвінок про вибух на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського у Солом'янському районі в поліцію надійшов близько 15:00.

На дитячому майданчику виявили тіло і на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Загиблий чоловік був 1971 року народження. Зараз триває перевірка, після якої буде прийнято рішення про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, на початку лютого у Вінниці чоловік взяв у заручники свою сім'ю і погрожував підірвати гранати у квартирі житлового будинку. Чоловіка затримали, йому загрожує до шести років.

Крім того, 28 січня у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

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