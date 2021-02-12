Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за фактом сьогоднішнього вибуху на дитячому майданчику в Солом'янському районі Києві, в результаті якого загинув чоловік. Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство.

Про це повідомляє поліція Києва .

Обставини та причини вибуху ще встановлюються. Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці порушили справи за ч. 1 ст. 115 (умисне убивство з позначкою "самогубство") та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибухівкою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні у Києві стався вибух на дитячому майданчику. В результаті вибуху загинув чоловік 1971 року народження. Що саме вибухнуло на дитячому майданчику, поки невідомо.

Як писало РБК-Україна, на місце вибуху в Києві прибула поліція, щоб провести невідкладні слідчі дії.