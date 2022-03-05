За час війни в Україні вбито 6 медиків та пошкоджено обстрілами 16 лікарень

В Україні триває війна з Росією. Серед жертв – також медики. Російські військові обстрілюють пологові будинки, бригади "швидкої" та лікарні. За 10 днів війни загинуло 6 медиків, 16 лікарень пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр охорони здоров’я (UHC).

Попри норми міжнародного гуманітарного права російські військові обстрілюють медичні заклади та медиків в Україні.

Станом на 5 березня Український центр охорони здоров’я (UHC) задокументував 23 випадки нападів на лікарні та медиків в Україні. Росія свідомо провокує гуманітарну кризу в Україні. Бомбардування приватних будинків, шкіл, лікарень не має жодного військового обґрунтування.

Російські снаряди пошкодили медичні заклади у семи областях та Києві

Усі медичні заклади України продовжують працювати у штатному режимі та надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Водночас снаряди російських військ влучили у медичні заклади у Донецькій області (місто Вугледар, місто Волноваха, місто Маріуполь, село Часів Яр), Луганській області (місто Лисичанськ), Київській області (село Бузова), Запорізькій області (місто Мелітополь, село Васильківка), Києві, Житомирі, Чернігові, Харкові.

У Харкові — найбільше медичних закладів пошкоджено під час обстрілів російськими військами житлових і центральних районів — Міська лікарня №3, Обласна дитяча лікарня, Центр крові. Внаслідок цього були поранені 6 медиків.

Найбільше поранених медиків — шестеро – зафіксували після потрапляння касетного снаряду, який випустили російські військові у лікарню міста Вугледару на Донеччині. Варто зазначити, що за словами командування ООС: «Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах — військовий злочин».

Російські окупанти поцілили навіть у пологові будинки (село Бузова, міста Маріуполь, Житомир) — обійшлося без жертв серед медиків і пацієнтів.

Сім разів росіяни обстріляли бригади "швидкої" та лікарів

Унаслідок обстрілів машин екстреної медичної допомоги та приватних машин лікарів, які їхали надавати допомогу, загинули двоє медиків та троє дістали поранення. Напади відбувалися у Сумській, Київській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях.

У Тростянці на Сумщині 3 березня окремі групи російських солдатів заблокували роботу бригад швидкої допомоги, у зв’язку з чим вони не змогли обслуговувати виклики. 4 березня на дорозі Суми-Київ машина швидкої допомоги потрапила під обстріл стрілецькою зброєю російської армії.

На Київщині Марина Калабіна, лікарка-анестезіологиня Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії, потрапила під обстріл російських солдатів, коли везла пораненого племінника у лікарню. На Чортківщині рятуючи життя українських воїнів загинув лікар КНП «Гусятинська КЛ» Гусятинської селищної ради Андрій Місяць.

Загалом від початку російсько-української війні в наслідок обстрілів в Україні загинуло четверо медиків.