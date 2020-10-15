ВООЗ допускає різке зростання смертності від туберкульозу

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2020 році у зв'язку з коронакризою ситуація з туберкульозом погіршилась. Боротьба проти туберкульозу опиняється під загрозою.

Про це повідомляє прес-служба Організації Об'єднаних Націй.

В 2015-2019 роках захворюваність на туберкульоз у світі скоротилася на 9%, смертність - на 14%.

Так, в минулому році від туберкульозу померли 1,4 млн людей, кількість хворих за рік склала 10 млн. При цьому в трьох мільйонах випадків туберкульоз або не виявили, або дані не потрапили в офіційну статистику.

Організація зазначає, що за 2018-2019 роки 14 млн людей лікувалися від туберкульозу.

В цьому році, коли була оголошена пандемія, на профілактику, діагностику та лікування туберкульозу було виділено 6,5 млрд доларів, що в два рази менше тієї суми, яка була заявлена раніше.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я пропонують збільшити тариф на лікування туберкульозу до 33 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що в медичні установи України до кінця року будуть постачати ліки на загальну суму 4,2 млрд гривень.