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Землетрус в Індонезії: у МЗС немає інформації про постраждалих українців

Новость на русском → Індонезія, П'ятниця 15 січня 2021 08:51
Землетрус в Індонезії: у МЗС немає інформації про постраждалих українців Фото: землетрус в Індонезії (twitter.com)
Автор: Игорь Литвиненко

У Міністерства закордонних справ України немає інформації про постраждалих українців в результаті потужного землетрусу в Індонезії. При цьому в МЗС відкрили цілодобову "гарячу" лінію для українців в Індонезії.

Про це у Twitter написав спікер МЗС України Олег Ніколенко.

"Потужний землетрус на острові Сулавесі в Індонезії. Для надання можливої допомоги українським громадянам посольство України відкрило цілодобову "гарячу" лінію: +62 8788 4890 918. Інформація про постраждалих українців поки відсутня", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Спочатку повідомлялося про сім жертв землетрусу і більш як 600 поранених. Пізніше кількість жертв збільшилася до 26. При цьому в місті Мамуджу була повністю зруйнована лікарня.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці грудня у Хорватії сталося кілька потужних землетрусів. Підземні поштовхи фіксувалися протягом декількох днів. Тоді жертвами стали сім осіб. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.

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