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В Україні оголосили штормове попередження

Новость на русском → Київ, Понеділок 07 грудня 2020 09:11
В Україні оголосили штормове попередження Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Україні 7 грудня різко погіршилась. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні вдень на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Також у західних областях та Приазов'ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як зазначають синоптики, погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

За даними "Укравтодор", у більшості областей без опадів, в Одеській та Чернівецькій областях місцями сніг. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря в горах від -6 до -1. Стан покриття на перевалах місцями мокре.

Нагадаємо, погода в Україні 7 грудня буде сонячною, сухою і морозною, але подекуди небо затягне хмарами.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде перший місяць зими.

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