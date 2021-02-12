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В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 10:20
В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні можуть з'явитись нові хвороби через глобальне потепління. Зокрема, з південних країн може перебратись малярія.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

В Міністерстві захисту довкілля прогнозують, що також може з'явиться енцефалітний кліщ.

"Слід чекати і таких небажаних гостей, як малярія і інші інфекційні захворювання. Також зміни флори та фауни, які не притаманні нашій країні", - розповів в коментарі виданню голова міністерства Роман Абрамовський.

За його словами, зараз неможливо спрогнозувати, як це вплине на українців.

Зазначимо, малярія - важка, іноді смертельна хвороба, яку спричиняють найпростіші роду Plasmodium. Збудник потрапляє до організму людини через укус комара.

Нагадаємо, через зміну клімату в центрі та на півдні України є загроза нестачі питної води.

Раніше повідомлялось, що в Україні через глобальне потепління степи південного регіону можуть перетворитись на пустелі.

Зазначимо, у Кабінеті міністрів України назвали причини зміни клімату в країні.

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В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління
В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління
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Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ