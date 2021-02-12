В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління
В Україні можуть з'явитись нові хвороби через глобальне потепління. Зокрема, з південних країн може перебратись малярія.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".
В Міністерстві захисту довкілля прогнозують, що також може з'явиться енцефалітний кліщ.
"Слід чекати і таких небажаних гостей, як малярія і інші інфекційні захворювання. Також зміни флори та фауни, які не притаманні нашій країні", - розповів в коментарі виданню голова міністерства Роман Абрамовський.
За його словами, зараз неможливо спрогнозувати, як це вплине на українців.
Зазначимо, малярія - важка, іноді смертельна хвороба, яку спричиняють найпростіші роду Plasmodium. Збудник потрапляє до організму людини через укус комара.
Нагадаємо, через зміну клімату в центрі та на півдні України є загроза нестачі питної води.
Раніше повідомлялось, що в Україні через глобальне потепління степи південного регіону можуть перетворитись на пустелі.
Зазначимо, у Кабінеті міністрів України назвали причини зміни клімату в країні.