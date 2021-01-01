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В Україні 9432 нових випадки коронавірусу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 01 січня 2021 09:22
В Україні 9432 нових випадки коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Київській областях.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, за минулу добу померли 147 людей, одужали 10 016 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 064 479 випадків COVID-19.

Найбільш складна ситуація в Києві (+885), Харківській області (+713), Київській області (+627), Полтавській області (+518), Одеській області (+544).

З початку пандемії в країні одужали від COVID-19 720 009 пацієнтів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський побажав, щоб в новому році з COVID-19 зник і політичний вірус поділу людей.

Зазначимо, карантин в Україні продовжує діяти на Новий рік без посилення обмежень. Введення жорсткіших протиепідемічних заходів через коронавірус відбудеться тільки з 8 січня.

Однак, уряд дозволив продовжити роботу ресторанів в новорічну ніч.

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