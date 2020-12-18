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В Україні 12 630 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 08:29
В Україні 12 630 нових випадків коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 12 630 людей. Також за вчора госпіталізували 2904 заражених, найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Одеській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора зробили 68 759 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 42 340, методом ІФА - 26 419). Також померли 260 паціентів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили 944 381 випадок коронавірусу, 561 222 одужання.

Нагадаємо, Україна також розраховує отримати безкоштовні дози вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, перший мільйон доз вакцини від коронавірусу Україна отримає в березні.

Як в Раді заявили, бюджет передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини від COVID-19.

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