ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна сьогодні тричі просила ввести "тишу" на Донбасі, але обстріл не припиняються

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 05 березня 2021 18:31
Україна сьогодні тричі просила ввести "тишу" на Донбасі, але обстріл не припиняються Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 5 березня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Піски бойовики відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля Авдіївки - зі стрілецької зброї.

Також ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Мар'їнка. Окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї.

В результаті український військовий отримав вогнепальне поранення. Він був оперативно доставлений в лікарню, де йому надається необхідна медична допомога. Його стан оцінюється як важкий.

"На місці події працюють представники військової частини і група оперативного реагування військової служби правопорядку", - йдеться в повідомленні.

При цьому українська сторона СЦКК повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на введення режиму "тиша". Однак представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 березня, бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялося, що представник української делегації в Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" і "ДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
На порозі "червоної" зони. Закарпаття посилює карантин, медики попереджають про небезпеку сортування хворих
На порозі "червоної" зони. Закарпаття посилює карантин, медики попереджають про небезпеку сортування хворих
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"