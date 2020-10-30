У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування

Сьогодні, 30 жовтня, в турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, в місті є серйозні руйнування. Даних про загиблих поки немає.

Про це повідомляє місцевий портал Haberturk.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 стався в районі Сеферіхісар на глибині 11,8 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі, а також регіонах Мармурового та Егейського морів.

Після основного землетрусу було зафіксовано афтершоки магнітудою 4,1, 4,2 і 4,8. За даними влади Ізміра, інформації про загиблих поки немає.

За попередньою інформацією, землетрус зруйнував десятки будинків в Ізмірі, під завалами можуть знаходитися люди. Також повідомляється, що після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.

Looks really frightening! Pray for the people of Izmir, my beautiful hometown! #deprem pic.twitter.com/nlWnxLBIZC — Ilker Sezer (@Ilkersezerrr) October 30, 2020

Фото: наслідки землетрусу в Ізмірі

Izmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Bornova'da bir bina çöktühttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ruZABZrvUJ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

Unfortunately it looks like a number of buildings have collapsed in #Centra #Turkey after the 6.7 #Самос earthquake pic.twitter.com/oJKmdO4sdg — George Mastropavlos (@g_mastropavlos) October 30, 2020

Нагадаємо, раніше в жовтні біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 7,5 бала, в зв'язку чим було оголошено загрозу цунамі.

У серпні землетрус магнітудою 6,8 обрушився на острів Суматра в Індонезії.