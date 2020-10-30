ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування

Новость на русском → Ізмір, П'ятниця 30 жовтня 2020 14:39
У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування Фото: наслідки землетрусу в Ізмірі (twitter.com/GIS_Breaking)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 30 жовтня, в турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, в місті є серйозні руйнування. Даних про загиблих поки немає.

Про це повідомляє місцевий портал Haberturk.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 стався в районі Сеферіхісар на глибині 11,8 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі, а також регіонах Мармурового та Егейського морів.

Після основного землетрусу було зафіксовано афтершоки магнітудою 4,1, 4,2 і 4,8. За даними влади Ізміра, інформації про загиблих поки немає.

За попередньою інформацією, землетрус зруйнував десятки будинків в Ізмірі, під завалами можуть знаходитися люди. Також повідомляється, що після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.

Фото: наслідки землетрусу в Ізмірі

Нагадаємо, раніше в жовтні біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 7,5 бала, в зв'язку чим було оголошено загрозу цунамі.

У серпні землетрус магнітудою 6,8 обрушився на острів Суматра в Індонезії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Турция землетрус разрушения
NEWS
У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування
РБК-Українаінформаційне агентство У турецькому Ізмірі стався потужний землетрус, є руйнування
DAILY
Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога за будь-яку ціну. Чи зможе Трамп втриматися на посаді президента США