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На суді по MH17 сталася бійка між потерпілою та адвокатом Пулатова

Новость на русском → Гаага, П'ятниця 13 листопада 2020 17:14
На суді по MH17 сталася бійка між потерпілою та адвокатом Пулатова Фото: суд по MH17 (скрін онлайн-трансляції)
Автор: РБК-Україна

В Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 сталася бійка між потерпілою та адвокатом підозрюваного Олега Пулатова. Інцидент стався в туалеті.

Про це заявив другий адвокат Будевейн ван Ейк, передає нідерландська газета Leeuwarder Courant.

За його словами, під час короткої перерви між його колегою Сабіною тен Дуссхате та родичкою однією з жертв сталася бійка в жіночому туалеті. Ван Ейк стверджує, що це стало наслідком нібито "надмірно образливих" виразів, які допускають прокурори.

Повідомляється, що тен Дуссхате не з'явилася на судовому засіданні після бійки.

Нагадаємо, цього тижня продовжився судовий процес у Гаазі у справі про катастрофу малазійського літака на Донбасі, захист обвинуваченого Олега Пулатова хоче допитати українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Літак рейсу MH17 зазнав аварії 17 липня 2014 року в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб. За даними слідства, його збила ракета російського комплексу "Бук".

Цього тижня журналісти з Bellingcat опублікували розслідування про те, що військова розвідка Росії координувала поширення фейків про катастрофу MH17.

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