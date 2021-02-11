Через майже 6 років. Оголошено підозри у справі про вибухи на складах у Сватовому
Державне бюро розслідувань оголосило перші підозри у справі про вибухи на військових складах у Сватовому, Луганської області. Про підозру повідомили двох військовослужбовцям Збройних сил.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Слідство вважає, що двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артскладу боєприпасів з грубими порушеннями.
"Надалі, у результаті виниклої пожежі на складі через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу", - заявили в ДБР.
В результаті такої халатності, як зазначили в бюро, державі було заподіяно шкоди на суму понад 15 млн гривень.
Командирам повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. У разі доведення вини військовим загрожує до 7 років за ґратами.
ДБР продовжує встановлювати інших осіб, причетних до вибухів на складах та втрати військового майна, для притягнення їх до відповідальності.
Як відомо, 29 жовтня 2015 року у Сватовому внаслідок пожежі на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тисячі тонн боєприпасів, сталася серія вибухів. Внаслідок вибухів боєприпасів загинули 3 військових та одна цивільна людина. Також була знищена військова техніка.
Нагадаємо, наприкінці минулого року ДБР оголосило про першу підозру у справі про вибух на військових складах під Маріуполем. Інцидент стався три роки тому.
Додамо, у березні 2017 року в Україні сталася ще одна пожежа на військових складах. Тоді горіли склади боєприпасів у Балаклії.