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Через майже 6 років. Оголошено підозри у справі про вибухи на складах у Сватовому

Новость на русском → Сватово, Четвер 11 лютого 2021 21:19
Через майже 6 років. Оголошено підозри у справі про вибухи на складах у Сватовому Фото: зруйновані склади у Сватовому (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань оголосило перші підозри у справі про вибухи на військових складах у Сватовому, Луганської області. Про підозру повідомили двох військовослужбовцям Збройних сил.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідство вважає, що двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артскладу боєприпасів з грубими порушеннями.

"Надалі, у результаті виниклої пожежі на складі через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу", - заявили в ДБР.

В результаті такої халатності, як зазначили в бюро, державі було заподіяно шкоди на суму понад 15 млн гривень.

Командирам повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. У разі доведення вини військовим загрожує до 7 років за ґратами.

ДБР продовжує встановлювати інших осіб, причетних до вибухів на складах та втрати військового майна, для притягнення їх до відповідальності.

Як відомо, 29 жовтня 2015 року у Сватовому внаслідок пожежі на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тисячі тонн боєприпасів, сталася серія вибухів. Внаслідок вибухів боєприпасів загинули 3 військових та одна цивільна людина. Також була знищена військова техніка.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ДБР оголосило про першу підозру у справі про вибух на військових складах під Маріуполем. Інцидент стався три роки тому.

Додамо, у березні 2017 року в Україні сталася ще одна пожежа на військових складах. Тоді горіли склади боєприпасів у Балаклії.

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