Сприяли контрабанді пов'язаній із Медведчуком компанії. Митники отримали підозри від ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам митного посту "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет недорахувався майже 8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ДБР .

Працівники Головного слідчого управління підозрюють митників у сприянні незаконному імпорту нафтопродуктів компанії зі сфери впливу Віктора Медведчука. Збитки держави склали 7,8 млн гривень.

У 2017-2018 рр. згадана компанія імпортувала нафтопродукти залізничним і автомобільним транспортом. Але в документах імпортованим продуктом вказувався газовий конденсат, який не є підакцизним товаром.

"Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", – йдеться в повідомленні.

Працівникам митного посту інкримінують неналежне виконання службових обов'язків із несумлінним ставленням до них, що призвели до шкоди інтересам держави. Санкція статті – до 5 років позбавлення волі.