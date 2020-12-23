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Снігопад та ДТП: у Києві утворився транспортний колапс

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 12:39
Снігопад та ДТП: у Києві утворився транспортний колапс Фото: сніг у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

На дорога Києва утворився транспортний колапс. У місті йде сильний сніг, а також сталось багато дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Весь правий берег міста у заторах. Ускладнено рух транспорту на всіх центральних вулицях, зокрема на вулиці Хрещатик, вулиці Васильківській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки. Затори утворились на Голосіївському проспекті, проспекті Степана Бандери, Великій окружній дорозі, біля станцій метро "Лук'янівська", "Політичний інститут", "Університет", "Хрещатик", "Театральна", "Деміївська".

На лівому березі міста ситуація краща, там затори утворились на проспекті Соборності та вулиці Євгена Сверстюка.

Снігопад та ДТП: у Києві утворився транспортний колапс

Фото: затори в Києві (Google Maps)

У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили, що на вулицях Житньоторзька, Дегтярівська стались ДТП, там теж ускладнено рух.

Фото: ДТП у Києві (патрульна поліція)

У прес-службі "Київпастранс" попередили, що затримується рух тролейбусів №40, 40к по вулиці Федорова - вулиці Грінченка через ДТП. Також затримується рух тролейбусів №3 по вулиці Липківського.

Патрульні також повідомили про ще одну аварію на вулиці Кирилівській. Ускладнено рух зі сторони вулиці Скляренка до вулиці Новокостянтинівської.

У КМДА киян попереджали, що зранку та вдень на дорогах міста буде ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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Нагадаємо, в Києві вранці утворилися значні затори через снігопад. Станом на зараз в місті 9-бальні затори.

Зазначимо, синоптики Укргідрометцентру озвучили прогноз погоди на сьогодні.

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