Снігопад та ДТП: у Києві утворився транспортний колапс

На дорога Києва утворився транспортний колапс. У місті йде сильний сніг, а також сталось багато дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Весь правий берег міста у заторах. Ускладнено рух транспорту на всіх центральних вулицях, зокрема на вулиці Хрещатик, вулиці Васильківській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки. Затори утворились на Голосіївському проспекті, проспекті Степана Бандери, Великій окружній дорозі, біля станцій метро "Лук'янівська", "Політичний інститут", "Університет", "Хрещатик", "Театральна", "Деміївська".

На лівому березі міста ситуація краща, там затори утворились на проспекті Соборності та вулиці Євгена Сверстюка.

Фото: затори в Києві (Google Maps)

У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили, що на вулицях Житньоторзька, Дегтярівська стались ДТП, там теж ускладнено рух.

Фото: ДТП у Києві (патрульна поліція)

У прес-службі "Київпастранс" попередили, що затримується рух тролейбусів №40, 40к по вулиці Федорова - вулиці Грінченка через ДТП. Також затримується рух тролейбусів №3 по вулиці Липківського.

Патрульні також повідомили про ще одну аварію на вулиці Кирилівській. Ускладнено рух зі сторони вулиці Скляренка до вулиці Новокостянтинівської.

У КМДА киян попереджали, що зранку та вдень на дорогах міста буде ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Дивовижне поряд: несподівано настала зима Posted by Валерій Лисенко on Wednesday, December 23, 2020

Нагадаємо, в Києві вранці утворилися значні затори через снігопад. Станом на зараз в місті 9-бальні затори.

Зазначимо, синоптики Укргідрометцентру озвучили прогноз погоди на сьогодні.