Смертельне отруєння учениць у Боярці: директорку ліцею відсторонили

Міська рада Боярки призначила службове розслідування стосовно директора ліцею, де отруїлися дві дівчини. Її відсторонили від посади.

Про це повідомив міський голова Боярки Олександр Зарубін .

Міська рада видала розпорядження про проведення службового розслідування та відсторонення від здійснення повноважень за посадою директора ліцею Світлани Сушко.

"Вчора Боярську громаду сколихнула страшна звістка про трагічну подію, що відбулася у Боярському академічному ліцеї "Гармонія", та призвела до смерті дитини. Міська рада з метою надання належної правової оцінки діям адміністрації закладу щодо можливого неналежного виконання посадових обов'язків, проводить ряд заходів", - написав мер Боярки.

Як зазначається у документі, службове розслідування проводитиметься до 17 березня (з можливістю подальшого продовження).