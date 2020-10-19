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У Смілі вийшли на протест через "червону" зону

Новость на русском → Сміла, Понеділок 19 жовтня 2020 14:42
У Смілі вийшли на протест через "червону" зону Фото: протест у Смілі (suspilnе media)
Автор: Анастасия Рокитна

У Смілі (Черкаська область) протестують під міською радою через впровадження карантинних обмежень, що передбачає "червона" зона. Люди просять, зокрема, не закривати дитсадки.

Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".

Також протестують підприємці із вимогою не забороняти їм продовжувати діяльність на час карантину.

Міський голова Олексій Цибка зазначив, що позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийме рішення про карантинні обмеження.

Фото: протест у Смілі (suspilnе media)

Його заступниця сказала, що міська комісія змогла домовитися з державною, щоб в місті залишили регулярні, нерегулярні перевезення автобусним, залізничним транспортом. Це перший пункт карантинних заборон. Усі інші обмеження застосовуються до міста Сміла.

У місті Сміла 747 осіб хворіють на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні за добу захворіли 4 766 осіб. Всього з початку пандемії заразились вже понад 300 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що в грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих коронавірусів, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

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