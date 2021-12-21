У Росії масштабна пожежа. Горить гіпермаркет

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Пожежа сталася в одному з найбільших в Томській області гіпермаркеті "Лента" на вулиці Єлізарових. З будівлі евакуювали близько 200 осіб. Як уточнив під час прямого ефіру губернатор регіону Сергій Жуйкін, людей в магазині не залишилося.

За попередньою інформацією, горіння відбувається на усій площі - 5225 кв. м. Сталося обвалення покрівлі на площі 3,5 тисяч кв. м. Інформація про постраждалих не надходила, сказали в МНС.

До місця пожежі направили пожежний потяг. Працюють близько 90 осіб і 30 одиниць техніки.

Фото: у російському Томську горить ТЦ (скрін відео)

За попередньою інформацією, причиною загоряння могла стати аварійна робота електромережі будівлі, повідомляє ТАСС. Розглядаються й інші версії події