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У Росії масштабна пожежа. Горить гіпермаркет

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Томськ, Вівторок 21 грудня 2021 12:17
У Росії масштабна пожежа. Горить гіпермаркет Фото: у російському Томську горить ТЦ (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

У російському місті Томськ сталася масштабна пожежа. Вогонь повністю охопив будівлю торгового центру "Лента".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Пожежа сталася в одному з найбільших в Томській області гіпермаркеті "Лента" на вулиці Єлізарових. З будівлі евакуювали близько 200 осіб. Як уточнив під час прямого ефіру губернатор регіону Сергій Жуйкін, людей в магазині не залишилося.

За попередньою інформацією, горіння відбувається на усій площі - 5225 кв. м. Сталося обвалення покрівлі на площі 3,5 тисяч кв. м. Інформація про постраждалих не надходила, сказали в МНС.

До місця пожежі направили пожежний потяг. Працюють близько 90 осіб і 30 одиниць техніки.

У Росії масштабна пожежа. Горить гіпермаркетФото: у російському Томську горить ТЦ (скрін відео)

За попередньою інформацією, причиною загоряння могла стати аварійна робота електромережі будівлі, повідомляє ТАСС. Розглядаються й інші версії події

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