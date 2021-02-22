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Від Прикарпаття йде хвиля коронавірусу в інші регіони. Влада готується

Новость на русском → Чернівці, Понеділок 22 лютого 2021 12:49
Від Прикарпаття йде хвиля коронавірусу в інші регіони. Влада готується Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні під кінець лютого стався спалах коронавірусу в Івано-Франківській області. Влада прогнозує, що через декілька днів ситуація стабілізується, але може погіршитись в інших регіонах.

Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, COVID-статистика погіршується в Чернівцях та Закарпатській області.

"Сподіваємось, ми зіб'ємо цю хвилю (коронавірусу, - ред.) в Івано-Франківській області. В інших областях також. Ми готуємось зараз. Ми бачимо, що в Чернівцях зараз готується підйом (випадків, - ред.), в Закарпатській області", - заявив він.

Раніше у Чернівецькій ОДА заявили, що у лікарнях області перебувають 1029 пацієнтів, які мають підтверджений діагноз COVID-19 або підозру на нього. Це найбільша кількість з початку пандемії.

За минулу добу в Чернівецькій області виявили 259 нових випадків коронавірусу, а в Закарпатській області - 233 випадки.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили COVID-спалах на Прикарпатті.

Зазначимо, в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину. Влада розповіла, які обмеження діють в області області з 22 лютого, а що дозволено.

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