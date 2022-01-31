Підготовка масових заворушень в Україні. МВС зробило ряд заяв: все що відомо

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України повідомило про підготовку масових заворушень в Києві, а також ряді областей країни. Зокрема, готувались бійки з правоохоронцями.

Що відомо про підготовку заворушень, в матеріалі РБК-Україна .

Протест під ОП 31 січня

Як повідомив на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко, під час протесту готувались жорсткі сутички з правоохоронцями.

"Організатор підшукував українців, які за гроші готові були б допомогти провести ці акції. Перша така акція мала б була відбутись саме сьогодні", - повідомив він.

За його словами, організатори отримали авансом більше 1 млн гривень.

"Масовка - від 800 грн на людину, "тітішки" - 1200 грн, більш радикальні акції (запалювання шин) - 2500 доларів. Додатково виділили "касу" на штраф. Бо правоохоронці будуть затриматувати і будуть адмінпротоколи", - розповів він.

У МВС озвучили "план дій протестувальників"

Голова Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що вчора в Києві була затримала група осіб, яка планувала масові заворушення в центрі міста.

"Кількість таких осіб планувалось зібрати до 5 тисяч. З них до1,5 тисячі "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Обов'язково мало бути насильство серед учасників мітингу. Мала була бути кров", - розповів він.

Крім того, за його словами, було заховано бутафорну кров, яка мала нібито пролитися.

"Були медики, які мали підтвердити псевдотравмування "активістів"... Мав бути підпал автомобільних шин", - розповів він.

На брифінгу опублікували відеозапис, на якому ніби-то обговорювали майбутні "силові протести".

"Це знімалось відповідно до закону, до рішення суду, щоб мати докази", - заявив Клименко.

Не тільки в Києві

Подібні мітинги планували провести, зокрема, у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Можливі зв'язки з Росією

Правоохоронці затримали двох осіб, які планували масові заворушення в Україні. Наразі вивчається їх причетність до російських спецслужб, повідомили на брифінгу МВС.

У МВС вважають, що головною метою акції мала стати дестабілізація ситуація в Україні та створення міжнародного резонансу.

"Ми на шляху встановлення замовників протестних акцій, але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні. Підозру отримали дві особи, вони громадяни України. Причетність їх до іншої держави, до спецслужб держав встановлює слідство", - зазначив Клименко.