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Без опадів і морози: прогноз погоди на понеділок

Новость на русском → Україна, Понеділок 18 січня 2021 08:00
Без опадів і морози: прогноз погоди на понеділок Фото: зима в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 18 січня, по всій території опади не очікуються. Вдень в Україні прогнозуються сильні морози до -16 градусів, а вночі в декількох регіонах температура повітря опуститься до -22.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів.

Без опадів і морози: прогноз погоди на понеділок

У західних областях температура повітря вдень буде від -6 до -15, а вночі від -15 до -21.

У центральних і північних областях температура повітря вдень коливатиметься від -12 до -16, а вночі від -18 до -22 градусів.

У східних і південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть -9 -11 градусів, а вночі їх показники будуть у межах -12 -18.

У Криму вдень температура буде -6 -8 градусів. А вночі очікується -9 -11.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря коливатиметься від -13 до -15, а вночі від -17 до -19.

Без опадів і морози: прогноз погоди на понеділокЯк писало РБК-Україна, холодна погода в Україні з нічними морозами протримається до середини наступного тижня. Однак уже з 21 січня очікується істотне потепління.

Нагадаємо, 17 січня на заході України йшов сніг. Вночі в декількох регіонах температура повітря опускалася до -24.

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