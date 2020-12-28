Обвал на шахті в Луганській області: загинув гірник

В результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Правоохоронці проводять розслідування інциденту.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Завал стався вчора о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 метрів. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Наразі тривають заходи щодо ліквідації аварії. На місці події продовжують працювати поліцейські, які встановлюють обставини.

Нагадаємо, про обвал на шахті "Золоте" стало відомо сьогодні вдень. В поліції Луганської області повідомили РБК-Україна, що одному гірнику вдалося вибратися на поверхню, а іншого тоді ще шукали.

Додамо, на початку грудня в Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.