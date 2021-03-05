Загострення на Донбасі: біля Мар'їнки отримав поранення боєць ЗСУ

Сьогодні на Донбасі отримав поранення боєць Збройних сил України через обстріли бойовиків. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ .

"Сьогодні, 5 березня внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Мар'їнка отримав поранення один військовослужбовець ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. Він закликав Європейський союз не припиняти тиск на Росію.

Зазначимо, в матеріалі РБК-Україна "На межі миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна" експерт розповів про те, чи варто боятися наступу на Донбасі.

РБК-Україна писало, що представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" та "ДНР".