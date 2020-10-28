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НАБУ заявило про викриття масштабної схеми в порту "Южний"

Новость на русском → Київ, Середа 28 жовтня 2020 11:07
НАБУ заявило про викриття масштабної схеми в порту "Южний" Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заявили про викриття корупційної схеми на підприємстві Морський торговий порт "Южний". В результаті схеми морський порт отримав збиток у 47,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Серед підозрюваних чинні і колишні чиновники порту. Мова йде про заступника директора порту, екс-заступника директора порту, семи колишніх директорів комерційних компаній і двох співробітниць комерційних компаній.

Один з керівників порту "Южний" і спільники протягом 2017-2018 років організували схему, за якою підприємство переплатило 47,5 млн гривень при закупівлі товарів. Підозрювані контролювали процес проведення тендерних закупівель для забезпечення перемоги в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми.

Всі підозрювані проходять по ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Їх затримали.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування у справі про розтрату в Бердянському морпорту.

Також РБК-Україна писало, що ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування банкрутства Бердянського морського порту.

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