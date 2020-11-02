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У Москві горить склад з газовими балонами, чути вибухи

Новость на русском → Москва, Понеділок 02 листопада 2020 14:10
У Москві горить склад з газовими балонами, чути вибухи Фото: пожежа в Москві (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

На півдні Москви (Росія) горить склад з газовими балонами. Займання сталося на Варшавському шосе.

Про це повідомляє ТАСС.

На складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 куб. м. Через пожежі закрито рух по вулиці Газопровід.

За даними ЗМІ, евакуювати мешканців сусідніх будинків не планується.

Рятувальні служби повідомили про локалізацію пожежі на площі 300 кв. метрів, пожежні очікують прибуття бротезахисту.

В ангарі з газовими балонами сталося кілька вибухів. Інформації про постраждалих не надходило.

Оновлено: через пів години ТАСС повідомив, що загроза вибуху в палаючому ангарі з газовими балонами в Москві зберігається, а локалізація пожежі скасована.

Нагадаємо, в Рязанській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому складі. Через пожежу на складі почали детонувати боєприпаси. Пізніше вогонь пішов в бік населених пунктів.

Через небезпеку перекидання вогню у Рязанській області евакуювали місцевих жителів з 14 населених пунктів.

Пізніше в Рязанській області оголосили режим надзвичайної ситуації.

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