ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міномети, гранатомети та снайпер: бойовики на Донбасі сьогодні порушували перемир'я

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 13 листопада 2020 19:04
Міномети, гранатомети та снайпер: бойовики на Донбасі сьогодні порушували перемир'я Фото: український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 13 листопада проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушували перемир'я. Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити ворожу активність.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти поблизу Кам'янки сьогодні застосували проти підрозділів ООС міномети 82-го калібру, а поблизу Водяного українських військових обстрілювали з гранатометів різних систем.

Крім того, в районі Мар'їнки українські позиції потрапили під обстріл ворожого снайперу. Підрозділам ООС вдалося припинити активність снайпера, відкривши вогонь у відповідь.

В результаті обстрілів українські військові не постраждали.

Нагадаємо, минулої доби окупанти порушували перемир'я поблизу Авдіївки та Новолуганського. Підрозділи ООС втрат внаслідок обстрілів не зазнали.

Додамо, за даними генпрокурора, за останні сім місяців кількість небойових втрат на Донбасі перевищила кількість бойових. Без бою на Донбасі загинули понад 40 військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел бойовики снайперы минометы сводка ООС
NEWS
Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Франція та Німеччина закликали Росію негайно відкрити КПВВ на Донбасі
DAILY
Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі